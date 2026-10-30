Москва30 окт Вести.Проигравший президентские выборы в Бразилии кандидат от правых Флавиу Болсонару на этой неделе улетел в Соединенные Штаты. Там живет его младший брат Эдуардо. Но большая часть клана Болсонару все еще находится в Бразилии, пишет Associated Press.

Сам 45-летний Флавиу является фигурантом двух расследований, связанных с обвинениями в коррупции и отмывании денег. Ему было приказано сдать свои паспорта, но он не выполнил его. Бегство произошло через два дня после поражения Болсонару на президентских выборах. Его семья прибыла в Южную Флориду в среду после окольного пути через Эквадор и Аргентину.

Жаир Болсонару, бывший президент

71-летний бывший президент правил с 2019 по 2022 год, после чего проиграл выборы Луису Инасиу Луле да Силве. Впоследствии он бежал во Флориду, вернулся, но в прошлом году он был приговорен к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота и отбывает наказание под домашним арестом. Он живет с Мишель Болсонару.

Эдуардо Болсонару, бывший депутат

42-летний третий сын Жаира переехал в США в начале 2025 года. Сейчас он живет в Техасе и активно лоббирует консервативных политических деятелей и американских законодателей, стремясь заручиться международной поддержкой для своего отца. В июне он был заочно признан виновным в незаконном лоббировании администрации Трампа и приговорен к четырем годам тюремного заключения. Недавно был выдан ордер на его арест.

Мишель Болсонару, сенатор

Она вышла замуж за Жаира Болсонару в 2007 году и в октябре получила место в сенате. Ее срок полномочий продлится до 2034 года, и многие из ее сторонников считают, что она может баллотироваться на пост президента в 2030 году. У Мишель есть 16-летняя дочь от Жаира.

Карлос Болсонару, сенатор

Второй сын Жаира. Ему 43 года, семь сроков проработал в городском совете Рио-де-Жанейро, начиная с 17 лет, и занимался социальными сетями своего отца до и во время его президентства. В начале этого месяца он был избран в сенат, чтобы представлять южный штат, являющийся оплотом Болсонару, куда он переехал менее года назад.

Жаир Ренан Болсонару, член нижней палаты

28-летний сын Жаира от бывшей жены Аны Кристины Валле в начале этого месяца получил место в нижней палате бразильского парламента. Ранее он работал помощником в сенате, а в 2024 году был избран в городской совет прибрежного города Бальнеариу-Камбориу, оплота Болсонару.

Рогерия Болсонару

Мать Флавиу, Карлоса и Эдуардо Болсонару, 66-летняя бывшая жена Жаира Болсонару, имеет образование в области рекламы. Она дважды избиралась членом городского совета Рио-де-Жанейро с 1993 по 2001 год. Она, как и другие члены семьи, сделавшие политическую карьеру, является членом Либеральной партии Болсонару.

Ренато Болсонару, депутат нижней палаты

Младший брат Жаира, Ренато, в начале этого месяца получил место в нижней палате бразильского парламента. 62-летний отставной капитан уже однажды побеждал на выборах, в 1996 году, в качестве члена городского совета прибрежного города Прайя-Гранде.