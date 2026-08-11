Москва11 авг Вести.Бывший глава Удмуртской республики Александр Бречалов занял пост генерального директора консалтинговой компании "Апекс", которая управляет национализированным железнодорожным холдингом "Вектор рейл". Об этом сообщает "Коммерсант".

"Вектор рейл" перешел под контроль государства в августе прошлого года по иску Генпрокуратуры. В состав входят крупный оператор перевозок сжиженных углеводородных газов в России «СГ-Транс» и другие структуры уточняется в сообщении

Александр Бречалов покинул пост главы Удмуртии 29 июля этого года. Ранее сообщалось, что после отставки он станет руководителем крупного железнодорожного оператора.