Бывший министр финансов Греции призвал Запад начать переговоры с РФ по Украине Аналитик Варуфакис: Западу стоит немедленно начать переговоры с РФ по Украине

Москва22 сен Вести.Западу необходимо срочно вступить в переговоры с Россией по украинскому урегулированию. Такое мнение выразил экс-глава Минфина Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.

Аналитик указал на успешное продвижение российских войск в зоне спецоперации.

И, знаете, остается лишь надеяться и молиться, что европейцы, американцы и канадцы начнут разговор с Россией, от которого они до сих пор отказывались сказал он

По словам Варуфакиса, в настоящий момент Запад не располагает внятным планом относительно конфликта на Украине.

Если вы спросите, какой мир они себе представляют, они будут говорить только о поражении России, а этого не случится. И у них нет плана войны, потому что они заставляют украинцев продолжать верить в возвращение Крыма, когда на это нет ни малейшего шанса ни в аду, ни на небесах добавил бывший министр

Ранее политический аналитик, бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон заявил, что России следует добиваться целей спецоперации оружием, так как особых надежд на диалог с киевским режимом нет.