Бывший министр обороны Украины рассказал о выявленной у него смертельной болезни Экс-глава Минобороны Украины Федоров рассказал о смертельной болезни

Москва21 сен Вести.Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал, что в 2020 году у него обнаружили смертельную болезнь. Тогда врачи оценивали его шансы на выживание в 17%. Об этом он сообщил в интервью украинским СМИ.

По словам Федорова, в одной из клиник ему рекомендовали вернуться домой, чтобы попрощаться с близкими.

А я думаю: да нет, стоп, все будет ок. Я не могу сейчас умереть – мир построен на правилах: если во что-то веришь, то обязательно у тебя получится рассказал экс-министр

Федоров отметил, что завершил лечение осенью 2020 года. После этого, по его словам, врачам потребовалось пять лет, чтобы подтвердить окончательное выздоровление.

Ранее Федоров рассказал, что работает над созданием собственной компании в сфере оборонных технологий. По словам экс-министра, первый инвестор уже найден.

Федоров занимал пост главы минобороны Украины с 14 января по 15 июля 2026 года.