Москва23 нояВести.Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в реанимацию с диагнозом кишечная непроходимость, его состояние стабильное, сообщает газета O Globo.
Выписка политика пока невозможна.
Бывший президент находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полостиотмечает газета
Болсонару госпитализировали с сильными болями в брюшной полости в прошлую пятницу. Компьютерная томография выявила поражение тонкого кишечника с признаками воспаления.
В 2018 году во время предвыборного митинга на Болсонару совершили покушение, нанеся ему ножевое ранение в область живота. Из-за этой травмы политику пришлось перенести серию операций.