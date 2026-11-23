O Globo: Жаира Болсонару поместили в реанимацию из-за проблем с кишечником

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в реанимацию O Globo: Жаира Болсонару поместили в реанимацию из-за проблем с кишечником

Москва23 ноя Вести.Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару попал в реанимацию с диагнозом кишечная непроходимость, его состояние стабильное, сообщает газета O Globo.

Выписка политика пока невозможна.

Бывший президент находится в отделении интенсивной терапии с диагнозом острая обструктивная патология брюшной полости отмечает газета

Болсонару госпитализировали с сильными болями в брюшной полости в прошлую пятницу. Компьютерная томография выявила поражение тонкого кишечника с признаками воспаления.

В 2018 году во время предвыборного митинга на Болсонару совершили покушение, нанеся ему ножевое ранение в область живота. Из-за этой травмы политику пришлось перенести серию операций.