Москва24 ноя Вести.У бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который попал в реанимацию с острой кишечной непроходимостью, диагностировано также двустороннее воспаление легких.

Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Болсонару доставили в больницу в минувшую пятницу с сильными болями в брюшной полости. Как рассказали лечащие врачи, политик почувствовал себя плохо в воскресенье, 22 ноября. Медики экстренно обследовали его, и в результате подтвердился диагноз - пневмония.

Врачи отметили, что Болсонару находится в стабильном состоянии, поскольку болезнь протекает в сравнительно легкой форме. Однако на данный момент неизвестно, когда экс-президент Бразилии сможет покинуть медицинское учреждение. Также они сообщили, что политику необходимо пройти курс антибиотиков длительностью до 10 дней.

Восемь лет назад, в сентябре 2018 года, во время предвыборного митинга Болсонару получил ножевое ранение в живот. С тех пор политик перенес несколько операций и неоднократно попадал на больничную койку из-за кишечной непроходимости и других осложнений.