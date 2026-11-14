Москва14 нояВести.Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года, который состоится в Германии.
Позицию спортивного функционера приводит немецкое издание Sport1.
Бах подчеркнул, что государственные структуры и политики не должны определять состав участников спортивных соревнований.
По его словам, международному сообществу следует строго защищать принцип автономии.
Значение имеют спортивные результаты, а не политические взглядыобратил внимание экс-глава МОК
ЧМ по хоккею пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.
Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на вердикт коллегии, снявший все ограничения по допуску сборной России к международным соревнованиям.