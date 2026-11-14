Экс-глава МОК Бах выступил за возвращение сборной России на ЧМ по хоккею

Бывший президент МОК Бах поддержал участие сборной России по хоккею в ЧМ Экс-глава МОК Бах выступил за возвращение сборной России на ЧМ по хоккею

Москва14 ноя Вести.Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах поддержал возвращение сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года, который состоится в Германии.

Позицию спортивного функционера приводит немецкое издание Sport1.

Бах подчеркнул, что государственные структуры и политики не должны определять состав участников спортивных соревнований.

По его словам, международному сообществу следует строго защищать принцип автономии.

Значение имеют спортивные результаты, а не политические взгляды обратил внимание экс-глава МОК

ЧМ по хоккею пройдет в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на вердикт коллегии, снявший все ограничения по допуску сборной России к международным соревнованиям.