Бывший президент Республики Сербская Краина Мартич не выйдет по УДО Суд в Эстонии отказал в УДО экс-президенту Республики Сербская Краина Мартичу

Москва6 окт Вести.Тартуский уездный суд Эстонии отказал в условно-досрочном освобождении бывшему президенту Республики Сербская Краина Милану Мартичу, которого Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за военные преступления. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ERR.

Согласно оценке суда, отношение Мартича к совершенным преступлениям со временем не изменилось, поэтому, как утверждается, "исходящая от него опасность сохраняется".

В 2021 году политику уже отказывали в условно-досрочном освобождении.

Мартич был президентом самопровозглашенной Республики Сербская Краина на территории Хорватии в 1994-1995 годах. Его приговорили к 35 годам заключения в связи с преступлениями против несербского населения. С 2009 года он отбывает наказание в Тартуской тюрьме в Эстонии.