Москва6 октВести.Тартуский уездный суд Эстонии отказал в условно-досрочном освобождении бывшему президенту Республики Сербская Краина Милану Мартичу, которого Международный трибунал по бывшей Югославии осудил за военные преступления. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация ERR.
Согласно оценке суда, отношение Мартича к совершенным преступлениям со временем не изменилось, поэтому, как утверждается, "исходящая от него опасность сохраняется".
В 2021 году политику уже отказывали в условно-досрочном освобождении.
Мартич был президентом самопровозглашенной Республики Сербская Краина на территории Хорватии в 1994-1995 годах. Его приговорили к 35 годам заключения в связи с преступлениями против несербского населения. С 2009 года он отбывает наказание в Тартуской тюрьме в Эстонии.