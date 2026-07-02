Бывший скинхед, осужденный за поджог человека, решил стать композитором Осужденный скинхед после тюрьмы планирует заняться музыкой

Москва2 июл Вести.Находящийся с 2014 года в колонии бывший лидер экстремистской группировки Герман Венгервельд решил стать композитором. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке

Бывший скинхед был осужден почти на 24 года за тяжкие убийства в Санкт-Петербурге. Среди его преступлений убийство бездомного мужчины и поджог живой женщины.

Всего за группировкой, в которой состоял Венгервельд числится с десяток убийств. В 2021 году движение признали экстремистским.

Спустя 16 лет в колонии мужчина раскаялся в грехах, совершенных в молодости.

Признался, что разрушил свою жизнь под влиянием тогда популярной молодежной моды приводятся слова Венгервельда

После выхода на свободу в 2033 году он планирует поступить в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова.