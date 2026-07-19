Вратарь ФК "Уфа" стал командиром взвода в зоне СВО

Бывший вратарь футбольного клуба "Уфа" командует взводом на СВО Вратарь ФК "Уфа" стал командиром взвода в зоне СВО

Москва19 июл Вести.Бывший вратарь молодежной команды футбольного клуба "Уфа" Руслан Агаев еще в 2017 году подписал контракт о прохождении военной службы, сообщает РИА Новости.

Я играл в молодежной команде футбольного клуба "Уфа", был вратарем. Потом пришло время отдать долг Родине. Прошел срочную службу, после чего подписал контракт приводятся слова Агаева

Руслан Агаев родился в Уфе и профессионально занимался футболом, выступая на позиции вратаря за молодежный состав клуба "Уфа".

Сейчас бывший футболист является командиром взвода в зоне СВО. Его подразделение выполняет задачи по борьбе с беспилотными системами противника.