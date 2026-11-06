Москва6 ноя Вести.Боевики неонацистского батальона "Айдар" (признан террористической организацией в РФ) применяли наиболее жестокие пытки к заключенным, содержавшимся в секретных тюрьмах. Об этом рассказал бывший заключенный секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ), руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.

В беседе с РИА Новости он отметил, что его незаконно задержала группа захвата СБУ около дома, когда он занимал должность проректора университета и профессора кафедры международных отношений​​​, а затем прямо на глазах соседей начала избивать.

"Айдар", там несколько было организаций, которые были просто абсолютные нелюди, потом "Торнадо" (запрещенная в РФ террористическая организация). "Айдар" с самого начала - это были полные отбитые отморозки сказал Самойлов

По его словам, самая страшная секретная тюрьма СБУ находилась на территории Луганска, когда он был под контролем Киева. Самойлов подчеркнул, что места незаконного содержания во многих воинских частях ВСУ, нацгвардии и украинской полиции начали появляться уже в период его заключения.

Он был в заключении с 28 июня 2014 года по 26 декабря 2014 года.

В российских силовых структурах рассказали, что в начале спецоперации на территории ЛНР нашли семь крупных тайных тюрем и мест пыток, которые использовались украинскими националистическими подразделениями.