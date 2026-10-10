Москва10 окт Вести.Офицеры израильских спецслужб "Моссад" и "Шен-бет" обучали батальон "Днепр" ВСУ (организация, признанная террористической и запрещена на территории РФ) незаконным методом дознания и пыткам. Об этом руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Офицеры "Моссада" и "Шин-бета" готовили батальон "Днепр" – это стопроцентная информация. Более того, они занимались как вопросами общевойсковой подготовки, то есть огневая, тактическая, тактическая медицина, грубо говоря, войсковая подготовка, так и методами специальными, например, именно офицеры "Моссада" обучали офицеров батальона Днепр незаконным методом дознания, грубо говоря, пыткам сказал он

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