Москва14 окт Вести.Бывший заместитель главы Дмитровского округа Московской области Алексей Ионов погиб на СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.

Чиновник обвиняется в получении взятки. В июне он заключил контракт с Минобороны РФ и направился в зону СВО из СИЗО.

В сентябре Ионов погиб в зоне проведения СВО рассказал собеседник агентства

Ионова задержали в феврале 2025 году во время оперативного эксперимента, когда другой фигурант уголовного дела передал ему муляж в виде 3 млн рублей. В феврале 2026 года суд обратил в доход государства активы Ионова и членов его семьи на общую сумму в 65 млн рублей.