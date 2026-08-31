Москва31 авг Вести.В зоне СВО погиб Александр Сафонов - помощник Владимира Жириновского и герой ролика "Сафонов, оплатить!", сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре года назад мужчина ушел добровольцем на СВО и погиб 28 августа.

Саша, прости за все! За наши споры о политике и за "наши" приколы. Ты был замечательным другом! Самым рассудительным и добрым из нас! Пусть все тебя запомнят таким— жизнерадостным и веселым! сказано в публикации

Александр Сафонов стал известен в сети благодаря вирусному ролику, в котором глава ЛДПР передает ему на камеру аптечные товары и просит их оплатить.