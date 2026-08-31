Слуцкий прокомментировал смерть помощника Жириновского Сафонова на СВО Слуцкий: помощник Жириновского Сафонов погиб в зоне СВО от тяжелого ранения

Москва31 авг Вести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал гибель бывшего помощника основателя партии Владимира Жириновского Александра Сафонова в зоне СВО.

Он получил тяжелое ранение.

В зоне СВО во время исполнения воинского долга погиб Александр Сафонов​​​ … Парень скончался после тяжелого ранения написал Слуцкий в своем канале в MAX

Как отметил политик, Сафонов был очень отзывчивым, добрым и открытым человеком, который ответственно подходил ко всему, за что брался. Лидер фракции подчеркнул, что Сафонов ушел на фронт добровольцем, подписав контракт с Минобороны.

Сафонов стал известен по фразе "Сафонов, оплатить!", которую произнес Владимир Жириновский в ролике, снятом в одной из аптек.

Ранее о гибели Сафонова сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов.