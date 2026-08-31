Москва31 авгВести.Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал гибель бывшего помощника основателя партии Владимира Жириновского Александра Сафонова в зоне СВО.
Он получил тяжелое ранение.
В зоне СВО во время исполнения воинского долга погиб Александр Сафонов … Парень скончался после тяжелого ранениянаписал Слуцкий в своем канале в MAX
Как отметил политик, Сафонов был очень отзывчивым, добрым и открытым человеком, который ответственно подходил ко всему, за что брался. Лидер фракции подчеркнул, что Сафонов ушел на фронт добровольцем, подписав контракт с Минобороны.
Сафонов стал известен по фразе "Сафонов, оплатить!", которую произнес Владимир Жириновский в ролике, снятом в одной из аптек.
Ранее о гибели Сафонова сообщил экс-депутат Госдумы Василий Власов.