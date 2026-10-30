Бывший завод Mazda во Владивостоке перешел на производство телевизоров Во Владивостоке на бывшем заводе Mazda начали производить телевизоры

Москва30 окт Вести.Производство телевизоров Smart TV запустили на площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания "Альтер инвест" объявляет о запуске в Приморском крае производства телевизоров для ведущих российских дистрибьюторов электроники и бытовой техники говорится в сообщении

На предприятии есть линия сборки и контроля качества, лаборатория для испытания продукции. Завод позволяет выпускать телевизоры с диагональю до 120 дюймов.

Сейчас планируемый объем выпуска – 600 тысяч устройств в год. В будущем компания надеется увеличить это число до 1,2 млн. При этом в основном предприятие будет производить технику для брендов и дистрибьюторов. Якорным заказчиком выступила компания DNS.