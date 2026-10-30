Москва30 октВести.Производство телевизоров Smart TV запустили на площадке бывшего завода двигателей Mazda во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания "Альтер инвест" объявляет о запуске в Приморском крае производства телевизоров для ведущих российских дистрибьюторов электроники и бытовой техникиговорится в сообщении
На предприятии есть линия сборки и контроля качества, лаборатория для испытания продукции. Завод позволяет выпускать телевизоры с диагональю до 120 дюймов.
Сейчас планируемый объем выпуска – 600 тысяч устройств в год. В будущем компания надеется увеличить это число до 1,2 млн. При этом в основном предприятие будет производить технику для брендов и дистрибьюторов. Якорным заказчиком выступила компания DNS.