Москва5 авг Вести.Компания "Некс-Т" (бренд NexTouch), крупнейший производитель дисплеев в России, намерена приобрести активы обанкротившегося ООО "Квант" – единственного отечественного производителя телевизоров, включенного в реестр радиоэлектроники Минпромторга. Об этом сообщили РБК в пресс-службе "Некс-Т".

Завод "Квант" прекратил выпуск телевизоров Irbis весной прошлого года, а накануне суд признал компанию банкротом по иску "ДНС ритейл". Общая сумма требований кредиторов превышает 4 млрд рублей. "Некс-Т" видит в этом приобретении стратегический шаг, соответствующий их стратегии, и планирует сохранить профессиональную команду "Кванта".

В Минпромторге ранее заявляли, что банкротство "Кванта" не означает остановку производства. "Некс-Т" полагает, что процедура банкротства сделает процесс урегулирования обязательств более прозрачным и ускорит запуск мощностей.