В РФ подготовили проект об обязательной предустановке RuStore на Smart TV

RuStore предложили предустанавливать на телевизоры со Smart TV В РФ подготовили проект об обязательной предустановке RuStore на Smart TV

Москва25 сен Вести.Правительство РФ подготовило проект постановления, который предусматривает возможность предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщило Минцифры.

Предустановка RuStore будет включена в механизм обязательной установки программ на Smart TV. При этом владельцы устройств не будут обязаны пользоваться магазином после его установки, отметили РИА Новости в ведомстве.

Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV говорится в сообщении

В связи с этим перечень российских программ, обязательных для предустановки в 2027 году, планируется скорректировать. Минцифры должно представить соответствующие предложения до 1 марта 2027 года.

В ведомстве добавили, что установка RuStore должна обеспечить доступ к российским сервисам на Smart TV и позволить устанавливать приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.