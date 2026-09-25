Москва25 сенВести.Правительство РФ подготовило проект постановления, который предусматривает возможность предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщило Минцифры.
Предустановка RuStore будет включена в механизм обязательной установки программ на Smart TV. При этом владельцы устройств не будут обязаны пользоваться магазином после его установки, отметили РИА Новости в ведомстве.
Правительство подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TVговорится в сообщении
В связи с этим перечень российских программ, обязательных для предустановки в 2027 году, планируется скорректировать. Минцифры должно представить соответствующие предложения до 1 марта 2027 года.
В ведомстве добавили, что установка RuStore должна обеспечить доступ к российским сервисам на Smart TV и позволить устанавливать приложения, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.