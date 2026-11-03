Москва3 ноя Вести.Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово" возобновит работу в 2027 году с новым партнером. Об этом "Газете.ru" сообщил гендиректор группы компаний "Автодом" Андрей Ольховский.

Все оборудование Mercedes-Benz цело и упаковано согласно техническим рекомендациям. Предприятие не работает на свою проектную мощность, но и нельзя сказать, что завод остановлен рассказал Ольховский

Завод Mercedes-Benz был открыт в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского округа Московской области в 2019 году. Планировалось, что предприятие ежегодно будет выпускать около 25 тысяч автомобилей. Однако в марте 2022 года немецкий автоконцерн ушел из России, приостановив деятельность завода. Позднее было принято решение о продаже российских активов Mercedes-Benz, которые весной 2025 года приобрела дилерская группа "Автодом".