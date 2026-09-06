Axios: "царь санкций" из Минфина США входил в состав американской делегации в РФ

"Царь санкций" входил в состав делегации США в Москве Axios: "царь санкций" из Минфина США входил в состав американской делегации в РФ

Москва6 сен Вести.В составе американской делегации, побывавшей в Москве, находился ответственный за санкции чиновник Минфина США Джин Ланг, пишет американское издание Axios.

Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву в субботу и провели трехчасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Джин Ланг, действующий "царь санкций" в Минфине США, присоединился к Уиткоффу и Кушнеру в поездке. Ланг участвовал в подготовительной встрече с посланником Путина Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на встрече с Путиным говорится в сообщении

Как предположило издание, участие Ланга означает, что вопрос антироссийских санкций США был частью обсуждений.

Ранее сообщалось, что в состав делегации США в России входили представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов.