Американские переговорщики привезли в Москву монеты с лозунгом Рейгана

Уиткофф и Кушнер приехали в Москву с монетами "Мир через силу" Американские переговорщики привезли в Москву монеты с лозунгом Рейгана

Москва5 сен Вести.Американские переговорщики Ствен Уиткофф и Джаред Кушнер, прибывшие в Москву на переговоры, привезли с собой памятные монеты с внешнеполитическим лозунгом времен президентства Рональда Рейгана. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли с собой сувениры, отметил он.

Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу" - гласит одна из сторон памятной монетки написал Юнашев

Этот лозунг связан с внешнеполитической концепцией Рейгана времен холодной войны, согласно которой прочный мир должен обеспечиваться военным и экономическим превосходством, пояснил журналист.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу днем. Ожидается, что после визита в российскую столицу американские представители направятся в Киев.