Москва5 сенВести.Американские переговорщики Ствен Уиткофф и Джаред Кушнер, прибывшие в Москву на переговоры, привезли с собой памятные монеты с внешнеполитическим лозунгом времен президентства Рональда Рейгана. Об этом сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли с собой сувениры, отметил он.
Американцы приехали, кстати, не с пустыми руками, запаслись сувенирами. "Мир через силу" - гласит одна из сторон памятной монеткинаписал Юнашев
Этот лозунг связан с внешнеполитической концепцией Рейгана времен холодной войны, согласно которой прочный мир должен обеспечиваться военным и экономическим превосходством, пояснил журналист.
Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву в субботу днем. Ожидается, что после визита в российскую столицу американские представители направятся в Киев.