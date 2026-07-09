Москва9 июл Вести.Банк России заявил, что масштабное насыщение экономики дешевыми деньгами само по себе не обеспечит устойчивого роста. По оценке регулятора, ключевым условием для развития остается последовательное повышение производительности труда. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЦБ.

В Банке России отметили, что в нынешних условиях, когда привлекать дополнительные трудовые ресурсы становится все сложнее, именно рост производительности является главным резервом для экономики. В регуляторе пояснили, что если за счет внедрения новых технологий или улучшения организации работы производительность заметно вырастет, то сбалансированные темпы экономического роста могут превысить 1,5-2,5% без усиления инфляционного давления.

При этом в ЦБ указали, что часть участников обсуждения в Telegram-канале регулятора сочла возможным ускорить потенциальный рост за счет доступных кредитов или протекционистских мер. В Банке России подчеркнули, что такой подход ошибочен.

Для объяснения своей позиции регулятор привел аналогию с садом. В ЦБ отметили, что если, стремясь быстрее получить больше цветов, постоянно заливать и удобрять розы, это может не улучшить результат, а, наоборот, навредить растениям. Дешевые кредиты в этой аналогии сравниваются с чрезмерным поливом и удобрениями. Протекционистские меры регулятор сопоставил с попыткой выращивать на собственном участке все необходимое вместо покупки в магазине. В сообщении также напомнили, что Лев Толстой когда-то пробовал выращивать кофе, однако в ЦБ поставили под сомнение, что такой подход продуктивнее, чем купить готовый продукт, а освободившееся время направить на более подходящие занятия.

В Банке России добавили, что гораздо эффективнее выбирать подходящие сорта растений, грамотно использовать современную технику, применять удобрения точечно и выстраивать систему полива. В таком случае сад будет стабильно давать хороший результат. По мнению регулятора, в экономике действует похожий принцип: обильное "поливание" дешевыми деньгами не даст нужного эффекта, тогда как устойчивый рост требует настойчивого повышения производительности. В ЦБ также отметили, что потенциал для такого роста в России остается значительным.