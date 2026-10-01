Москва1 окт Вести.Центробанк РФ 2 октября выпустит в обращение серебряную монету "Судебная система России" номиналом три рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Диаметр монеты составляет 39 миллиметров, по окружности с обеих сторон имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая. На лицевой стороне расположено рельефное изображение герба России, а также надписи: в верхней части – "Российская Федерация", в нижней – "Банк России", номинал монеты "3 рубля" и год выпуска "2026 г".

На оборотной стороне монеты изобразили портрет Петра I и весы, а по окружности нанесена надпись "Судебная система России" с датой "5 ноября 1723 г" в центре. Тираж монеты составит 6 тысяч штук.

Регулятор уточнил, что выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Ранее Центробанк выпустил четыре памятные серебряные монеты – к 100-летию Всероссийского общества глухих номиналом три рубля и монеты серии "Красная книга" номиналом два рубля.