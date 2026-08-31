CBS: около 15 человек пропали без вести в парке Гранд-Каньон из-за наводнения

CBS: в результате наводнения в Аризоне пропали без вести около 15 человек CBS: около 15 человек пропали без вести в парке Гранд-Каньон из-за наводнения

Москва31 авг Вести.Около 15 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Гранд-каньона в Аризоне. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.

По оценкам официальных лиц, в национальном парке Гранд-Каньон пропали без вести около 15 человек, десятки были эвакуированы после того, как некоторые районы каньона пострадали от внезапного наводнения говорится в публикации

По данным CBS, администрация парка эвакуировала не менее 62 человек из районов, на которые пришелся удар стихии.

Ведется оценка нанесенного ущерба.

Ранее сообщалось, что некоторые станции метрополитена в Нью-Йорке (США) были подтоплены из-за мощного ливня. В соцсети были выложены ролики, на которых видно, как стена дождя прорывается сквозь крышу станции "Пенсильванский вокзал" прямо у железнодорожных путей и полностью затапливает часть платформы, перекрывая движение поездов.