Москва31 авгВести.Около 15 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Гранд-каньона в Аризоне. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники.
По оценкам официальных лиц, в национальном парке Гранд-Каньон пропали без вести около 15 человек, десятки были эвакуированы после того, как некоторые районы каньона пострадали от внезапного наводненияговорится в публикации
По данным CBS, администрация парка эвакуировала не менее 62 человек из районов, на которые пришелся удар стихии.
Ведется оценка нанесенного ущерба.
Ранее сообщалось, что некоторые станции метрополитена в Нью-Йорке (США) были подтоплены из-за мощного ливня. В соцсети были выложены ролики, на которых видно, как стена дождя прорывается сквозь крышу станции "Пенсильванский вокзал" прямо у железнодорожных путей и полностью затапливает часть платформы, перекрывая движение поездов.