Чанпэн Чжао попросил Маска прекратить насмешки над взломом Binance Основатель Binance Чжао обратился к Маску после взлома криптобиржи

Москва30 окт Вести.Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао попросил Илона Маска прекратить насмешки над взломом компании. Об этом он написал в соцсети X.

Илон, я отношусь к тебе с большим уважением, но сейчас неудачное время для троллинга. Пожалуйста, прекрати. Наши акции SPCX (в результате нашего вложения $500 млн в ваше приобретение Twitter) стоят более миллиарда. Буду признателен, если ты проявишь немного поддержки. Спасибо! написал бизнесмен

Чжао напомнил, что Binance инвестировала $500 млн в приобретение Twitter и теперь владеет акциями компании на сумму более $1 млрд. Ранее Маск отреагировал на предостережение Чжао о мошеннических ссылках эмодзи с огнем и смехом.

По данным СМИ, хакеры вывели с кошельков Binance криптовалюту на сумму более $6 млрд.