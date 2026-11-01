В Московской области 60% детских травм приходится на мальчиков 6-14 лет

Чаще всего травмы в Подмосковье получают мальчики 6-14 лет В Московской области 60% детских травм приходится на мальчиков 6-14 лет

Москва1 ноя Вести.Чаще всего детские травмы в Московской области получают мальчики 6-14 лет - на них приходится около 60 процентов обращений. Об этом агентству ТАСС рассказал заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.

По его словам, почти половина обращений – по поводу ушибов, растяжений и повреждения связок. Причем чаще всего к врачам попадают дети 6-14 лет.

Чаще всего дети получают ушибы, растяжения и повреждения связок - это около половины всех обращений. Основной возраст пострадавших - 6-14 лет, среди них около 60% мальчики цитирует слова Максима Забелина ТАСС

По словам министра, статистика 2026 года почти не отличается от 2024-2025 годов. Отмечается, что чаще всего дети получают уличные и бытовые травмы. В летний период нагрузка на детские травмпункты заметно растет - обращений становится в полтора-два раза больше.

Забелин отметил: при любой травме главное - не тянуть с визитом к врачу. Чем быстрее поставят точный диагноз, тем легче и быстрее пройдет восстановление.