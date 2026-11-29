Москва29 ноя Вести.В Челябинске 19-летний студент отдал мошенникам принадлежавшие родителям 3 млн рублей. Об этом сообщило управление МВД России по Челябинской области в MAX.

По данным ведомства, супруги продали квартиру и вырученные деньги – как раз 3 млн рублей – положили дома. В конце ноября их сына обманули телефонные мошенники. Сначала в мессенджере ему пришло сообщение со взломанного аккаунта директора учебного заведения. Аферисты сообщили о возможных мошеннических действиях с банковскими картами и пообещали, что с ним свяжется сотрудник спецслужб.

Потом позвонил мужчина якобы из правоохранительных органов. В качестве подтверждения он отправил фотографию служебного удостоверения и сообщил студенту, что его подозревают в хищении денежных средств. Он убедил парня "задекларировать" имеющиеся дома деньги и передать их "доверенному лицу".

Следуя указаниям неизвестных, молодой человек забрал из шкафа 3 миллиона рублей и направился в сквер, расположенный в Металлургическом районе города. Там он передал денежные средства незнакомой девушке, назвав кодовое слово говорится в сообщении

На этом развод не закончился. Парня убедили отправиться на такси в Копейск и ждать там сотрудников спецслужб, и только после этого связь с мошенниками прервалась, а их аккаунты были заблокированы.

Уже дома осознавший свою ошибку студент рассказал обо всем матери, и та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.