Москва14 маяВести.Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в кругу машиностроителей предложил тост за президента России Владимира Путина. Соответствующее видео опубликовано в канале "Юнашев Live" в мессенджере MAX.
За президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на счет три – тризаявил Чемезов в кулуарах 10-го съезда Союза машиностроителей России, после чего присутствующие прокричали троекратное "Ура!"
Юбилейный съезд Союза машиностроителей проходит в национальном центре "Россия". В нем участвуют руководители корпораций, а также федеральных и региональных органов власти. Присутствуют там также представители ведущих вузов страны, научных организаций, деловых и профессиональных кругов.