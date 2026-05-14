Чемезов предложил тост за Путина

Москва14 мая Вести.Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов в кругу машиностроителей предложил тост за президента России Владимира Путина. Соответствующее видео опубликовано в канале "Юнашев Live" в мессенджере MAX.

За президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на счет три – три заявил Чемезов в кулуарах 10-го съезда Союза машиностроителей России, после чего присутствующие прокричали троекратное "Ура!"

Юбилейный съезд Союза машиностроителей проходит в национальном центре "Россия". В нем участвуют руководители корпораций, а также федеральных и региональных органов власти. Присутствуют там также представители ведущих вузов страны, научных организаций, деловых и профессиональных кругов.