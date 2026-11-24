Чемпион Азиатских игр по футболу Сергей Лебедев скончался в возрасте 57 лет Скончался экс-футболист сборной Узбекистана и "Нефтчи" Сергей Лебедев

Москва24 ноя Вести.В Фергане в возрасте 57 лет скончался чемпион Азиатских игр 1994 года в составе сборной Узбекистана по футболу Сергей Лебедев. Об этом сообщила пресс-служба Ферганского государственного университета.

На клубном уровне полузащитник выступал за ферганский "Нефтчи", в составе которого четыре раза становился чемпионом Узбекистана и дважды выигрывал Кубок страны. За национальную сборную Лебедев провел 33 матча, забив 10 мячей.

В последние годы он работал тренером в футбольном клубе FarDU при Ферганском госуниверситете.