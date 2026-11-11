Москва11 нояВести.Около 25% российских добровольцев после тяжелых ранений вернулись в боевые подразделения и вновь выполняют задачи на фронте. Об этом РИА Новости рассказал руководитель психологической службы Добровольческого корпуса Сергей Шарапа.
По его словам, бойцы возвращаются к службе даже после ампутаций и прохождения сложной реабилитации.
Ребята после тяжелых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусерассказал Шарапа
Психолог отметил, что большую роль в восстановлении раненых играют близкие и специалисты. Он подчеркнул, что половина работы по реабилитации ложится на самого бойца: медики проводят операции и назначают лечение, однако результат во многом зависит от усилий самого военнослужащего.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить привлекать к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА добровольцев с категорией годности "Д" (полностью негоден). Речь идет о получивших ранения военнослужащих, которые, несмотря на признание полностью негодными к военной службе, хотят выполнять задачи по защите от беспилотников в своих городах, селах и на предприятиях.