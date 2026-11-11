Каждый четвертый российский доброволец после тяжелых ранений вернулся на фронт

Четверть добровольцев вернулись на фронт после тяжелых ранений Каждый четвертый российский доброволец после тяжелых ранений вернулся на фронт

Москва11 ноя Вести.Около 25% российских добровольцев после тяжелых ранений вернулись в боевые подразделения и вновь выполняют задачи на фронте. Об этом РИА Новости рассказал руководитель психологической службы Добровольческого корпуса Сергей Шарапа.

По его словам, бойцы возвращаются к службе даже после ампутаций и прохождения сложной реабилитации.

Ребята после тяжелых ранений, даже после ампутаций возвращаются. Порядка 25% таких бойцов после реабилитации вернулись в боевые подразделения и сейчас выполняют задачи в Добровольческом корпусе рассказал Шарапа

Психолог отметил, что большую роль в восстановлении раненых играют близкие и специалисты. Он подчеркнул, что половина работы по реабилитации ложится на самого бойца: медики проводят операции и назначают лечение, однако результат во многом зависит от усилий самого военнослужащего.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить привлекать к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА добровольцев с категорией годности "Д" (полностью негоден). Речь идет о получивших ранения военнослужащих, которые, несмотря на признание полностью негодными к военной службе, хотят выполнять задачи по защите от беспилотников в своих городах, селах и на предприятиях.