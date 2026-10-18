Москва18 октВести.В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пострадавшим после атаки беспилотников ВСУ помогают психологи Российского Красного Креста. Об этом сообщила пресс-служба организации в Telegram.
Психологи Российского Красного Креста (РКК) работают в пунктах временного размещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области после атаки украинских БПЛАговорится в публикации
Отмечается, что специалисты РКК находятся в пунктах временного размещения, которые открыли после одного из самых крупных налетов дронов. К работе оперативно присоединились сотрудники и волонтеры городского и областного отделений РКК вместе с главными управлениями МЧС по Петербургу и Ленинградской области.
В ПВР психологи поддерживают пострадавших жителей и помогают им легче пережить стресс. Помимо этого, сотрудники РКК сопровождают пожилых людей к врачам и оказывают логистическую помощь оперативным службам.