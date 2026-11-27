После атаки БПЛА на жилье в Петербурге с жителями работают психологи РКК

Психологи РКК помогают жителям пострадавшего при атаке БПЛА дома в Петербурге После атаки БПЛА на жилье в Петербурге с жителями работают психологи РКК

Москва27 ноя Вести.Психологи Санкт-Петербургского регионального отделения Российского Красного Креста помогают людям, чье жилье было повреждено при атаке БПЛА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе РКК в MAX.

Жителей одного из домов ЖК "Шуваловский" в Приморском районе эвакуировали, так как несколько квартир получили повреждения в результате атаки БПЛА.

Психологи и сотрудники РКК обустроили пространство пункта временного размещения в школе, оказали поддержку жильцам и особое внимание уделили детям и их родителям.

Сейчас Санкт-Петербургское региональное отделение Российского Красного Креста вместе с Администрацией Приморского района собирает и анализирует информацию о потребностях людей — чтобы помощь была именно такой, какая нужна каждой семье отмечается в сообщении

Горячая линия первой психологической помощи Санкт-Петербургского РО: 8 (800) 250-18-67.