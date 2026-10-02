Москва2 октВести.В Румынии в результате аварии с участием микроавтобуса и поезда погибли четыре человека, сообщает локальная радиостанция Romania.
Инцидент случился на железнодорожном переезде в городе Гидиджень.
По данным правоохранителей, за рулем микроавтобуса была 26-летняя женщина, которая, предположительно, выехала на ж/д пути на запрещающий сигнал светофора. Водительские права у женщины были всего три дня, отмечает румынское издание Аdevarul.
В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса, включая семилетнюю девочку. Они были членами одной семьи.