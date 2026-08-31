Четыре иностранца получили условный срок за осквернение мемориала в Братске В Иркутской области четырех иностранцев осудили за осквернение мемориала

Москва31 авг Вести.Четырех иностранцев и россиянку приговорили к условному сроку за осквернение мемориала в Братске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.

По данным суда, 24 сентября 2024 года во время празднования свадьбы один из фигурантов забрался на мемориал Славы и начал свистеть и кричать, а двое других танцевали внизу под громкую музыку. Все это было снято на видео. Действия мужчин были квалифицированы как осквернение символа воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества.

Один из подсудимых также признан виновным в том, что склонил россиянку к заключению фиктивного брака и к фиктивному установлению отцовства другого иностранца над ее ребенком. Целью этих действий было получение вида на жительство и гражданства РФ в упрощенном порядке.

Приговором Иркутского областного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от двух лет шести месяцев до трех лет приводит сообщение суда агентство

Приговор еще не вступил в законную силу.