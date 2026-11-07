Москва7 нояВести.Юристы певицы Ларисы Долиной намерены подать иски к 18 компаниям за незаконное использование ее имени, четыре компании уже готовы урегулировать претензии в досудебном порядке, сообщил ТАСС директор певицы Юрий Пудовкин.
Четыре компании ведут предметный разговор по досудебному урегулированию. Мы просто рассматриваем сумму компенсации и условия этого урегулированиясказал Пудовкин
Целью исков является защита чести, достоинства и деловой репутации певицы.
Все полученные денежные компенсации будут направлены на помощь бойцам СВО и их семьям, добавил директор.