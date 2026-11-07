Четыре компании урегулируют претензии Долиной в досудебном порядке

Четыре компании готовы урегулировать иски Долиной в досудебном порядке Четыре компании урегулируют претензии Долиной в досудебном порядке

Москва7 ноя Вести.Юристы певицы Ларисы Долиной намерены подать иски к 18 компаниям за незаконное использование ее имени, четыре компании уже готовы урегулировать претензии в досудебном порядке, сообщил ТАСС директор певицы Юрий Пудовкин.

Четыре компании ведут предметный разговор по досудебному урегулированию. Мы просто рассматриваем сумму компенсации и условия этого урегулирования сказал Пудовкин

Целью исков является защита чести, достоинства и деловой репутации певицы.

Все полученные денежные компенсации будут направлены на помощь бойцам СВО и их семьям, добавил директор.