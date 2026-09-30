Москва30 сен Вести.Чихуахуа по кличке Коммандо был принят на службу в Национальной гвардии Мексики. Он стал самым маленьким служебным псом в стране, пишет Reuters.

Коммандо может быть совсем крошечным, но Национальная гвардия Мексики отводит ему очень важную роль. Чихуахуа ... стал самым необычным – и самым маленьким – псом в отряде, экипированным миниатюрными очками, тактической жилеткой, шлемом и даже миниатюрной камерой на голове говорится в публикации

Коммандо еще щенок, ему всего 13 месяцев. Однако он уже проходит серьезную подготовку. По словам местных полицейских, в будущем он будет участвовать в поисково-спасательных работах.