Мопс с высунутым языком был признан самой уродливой собакой в мире

Самой уродливой собакой в мире был признан шестилетний мопс Мопс с высунутым языком был признан самой уродливой собакой в мире

Москва16 авг Вести.В США накануне завершился конкурс "Самая уродливая собака в мире". Победителем стал шестилетний мопс по кличке Джинни Лу с высунутым языком. Об этом пишет The New York Times.

Джинни Лу смогла завоевать звание самой уродливой собаки с четвертой попытки. У мопса всегда высунут язык из пасти и выпучены глаза. Собаку из Южной Кореи в США привезла зоозащитная организация, после чего Лу попала к нынешним хозяевам.

Владельцы Джинни Лу получили приз в размере пяти тысяч долларов (примерно 420 тысяч рублей – прим. ред.). Изображение мопса будет размещено на ограниченной партии собачьего корма.

Конкурс "Самая уродливая собака в мире" проводится в США с 1971 года. Организаторы хотят донести, что красота питомцев не зависит от приятных стандартов внешности, она измеряется эмоциями, которые любимцы доставляют хозяевам.

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