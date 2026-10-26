В автобусах Подмосковья более чем на 70% выросло число безбилетных пассажиров

Число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% В автобусах Подмосковья более чем на 70% выросло число безбилетных пассажиров

Москва26 окт Вести.С начала 2026 года число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала 2026 года подмосковные инспекторы составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто.

Это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года сказано в публикации

По количеству выявленных нарушений лидирует маршрут №21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево", на втором месте - маршрут №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)", третье место занимает маршрут №1 "Красная Поляна – улица Текстильная – станция Лобня".