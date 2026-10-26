Москва26 октВести.С начала 2026 года число безбилетных проездов в автобусах Подмосковья выросло на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
С начала 2026 года подмосковные инспекторы составили более 30 тысяч постановлений за безбилетный проезд в автобусах Мострансавто.
Это на 72,1% больше, чем за аналогичный период прошлого годасказано в публикации
По количеству выявленных нарушений лидирует маршрут №21 "Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево", на втором месте - маршрут №367 "Константиново – Москва (метро Домодедовская)", третье место занимает маршрут №1 "Красная Поляна – улица Текстильная – станция Лобня".