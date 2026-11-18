PRC: мусульман к 2035 году в мире будет больше, чем христиан

Число мусульман в мире превысит количество христиан к 2035 году, заявили в США PRC: мусульман к 2035 году в мире будет больше, чем христиан

Москва18 ноя Вести.Число мусульман в мире к 2035 году обгонит количество христиан, заявили представители аналитического центра Pew Research Center (PRC) в своем прогнозе.

Общая численность населения мира с 2020 по 2070 год возрастет на 29%, при этом доля христиан среди жителей планеты останется стабильной - на уровне в 29% - в то время как доля мусульман вырастет за этот период с 26% до 36%, сообщили сотрудники PRC.

Веками христианство являлось самой крупной религией по численности последователей в мире. Вскоре это может измениться. Согласно новому прогнозу центра Pew, мусульман, как ожидается, к 2035 году будет больше, чем христиан. Численность последователей обеих религий растет, но число мусульман увеличивается быстрее говорится в докладе

Аналитики полагают, что эти изменения в демографии планеты вызваны тем, что мусульмане в среднем имеют больше детей, нежели представители других религиозных групп. Более того, считают авторы доклада, мусульмане к 2070 году останутся единственной крупной религиозной группой, рождаемость внутри которой будет расти.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что число живущих в России мусульман превысило 20 миллионов человек.