Москва17 ноя Вести.Уже в 2060-х годах в Великобритании меньшинством станут белые коренные жители страны. Об этом заявил в в интервью газете Telegraph британский демограф Пол Морланд.

Причиной такого демографического перекоса Морланд назвал отсутствия желания заводить детей у белых британцев.

Доля населения, имеющего чуть более одного ребенка на женщину, будет сокращаться независимо от того, продолжится ли иммиграция. При нынешнем уровне иммиграции и рождаемости, если исходить из разумных предположений, белые британцы могут стать меньшинством в Великобритании в начале 2060-х годов рассказал Морланд

Демограф отметил, что в стране существуют и проблемы с мигрантами, поскольку не соблюдаются три условия успешной интеграции мигрантов в общество: небольшая численность приезжих, эмиграция из близких по культуре стран и вера принимающей стороны в себя.

Общество, чей первый инстинкт - извиняться, будет испытывать трудности с тем, чтобы убедить новоприбывших отождествлять себя с ним убежден ученый

Ранее эксперты Еврокомиссии предсказали резкое сокращение численности населения в Европе.