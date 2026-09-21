Independent: еще одна деревня захотела отделиться от Великобритании

Деревня Барнем хочет отделиться от Великобритании из-за беженцев Independent: еще одна деревня захотела отделиться от Великобритании

Москва21 сен Вести.Деревня Барнем на юге Великобритании захотела провести голосование по поводу отделения от Королевства, последовав примеру деревни Пиддингтон. Об этом сообщает The Independent.

Причиной стал план британских властей по размещению беженцев на военной базе вблизи населенного пункта.

Вторая деревня в Англии рассматривает возможность проведения символического референдума о выходе из состава Великобритании в знак протеста против планов разместить беженцев на близлежащей военной базе говорится в сообщении

Население Барнема составляет 600 человек. По словам председателя местного приходского совета Джона Бауэра, никто из местных жителей не поддерживает планы по размещению мигрантов.

Ранее жители Пиддингтона, которые голосовали за отделение от Британии, захотели официально обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой о присоединении к Соединенным Штатам.