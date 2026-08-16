Independent: только 47% британцев гордятся быть гражданином своей страны

Менее половины британцев гордятся своим гражданством Independent: только 47% британцев гордятся быть гражданином своей страны

Москва16 авг Вести.В Великобритании только 47% жителей гордятся тем, что являются гражданами этой страны, следует из результатов исследования британской аналитической компании Demos, которые приводит издание The Independent.

По информации журналистов, в течение 15 лет этот показатель резко упал. Так, в 2011 году о гордости своим гражданством заявляли 74% респондентов. Вместе с тем, как показал опрос, гордость за британскую историю за этот период сократилась с 65% до 39%, а за роль Британии на международной арене - с 35% до 13%.

Исследование также показало, что только 11% британских граждан испытывают гордость за свой парламент. При этом монархией гордятся 25% опрошенных британцев.

Информации о периоде проведения опроса и данных о количестве респондентов издание не приводит.