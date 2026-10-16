Число пострадавших при ударе беспилотника по автобусу в Шебекино достигло пяти

Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекино выросло до пяти Число пострадавших при ударе беспилотника по автобусу в Шебекино достигло пяти

Москва16 окт Вести.В Шебекино число пострадавших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу выросло до пяти. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.

Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до 5 человек говорится в публикации

В Шебекинскую районную больницу пришел мужчина с акубаротравмой. Его направили в больницу №2 Белгорода, дальше он будет лечиться амбулаторно.

Кроме того, сообщалось, что при атаке украинского дрона пострадал еще один житель Шебекино. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали осколочное ранение грудной клетки.