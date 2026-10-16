Москва16 октВести.В Шебекино число пострадавших в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по рейсовому автобусу выросло до пяти. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области на платформе MAX.
Количество пострадавших при атаке беспилотника на рейсовый автобус в городе Шебекино увеличилось до 5 человекговорится в публикации
В Шебекинскую районную больницу пришел мужчина с акубаротравмой. Его направили в больницу №2 Белгорода, дальше он будет лечиться амбулаторно.
Кроме того, сообщалось, что при атаке украинского дрона пострадал еще один житель Шебекино. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую районную больницу, где у него диагностировали осколочное ранение грудной клетки.