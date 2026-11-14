Москва14 нояВести.Один человек погиб, 15 получили травмы в аварии с микроавтобусом под Минском в Белоруссии, сообщает белорусский Следственный комитет.
Микроавтобус Mercedes попал в ДТП с легковушкой Nissan на трассе между Минском и Могилевом в Белоруссии днем в субботу на 19-м километре автодороги "Минск – Могилев". По данным ГАИ Минской области, погиб водитель Nissan, в больницу на обследование были доставлены девять человек.
Как уточняет СК, погибшему водителю было 73 года.
…Его пассажир и 14 человек в маршрутке получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощьговорится в сообщении
На месте инцидента работают следователи и криминалисты.