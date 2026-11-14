Один человек погиб, 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белоруссии

Число пострадавших в аварии с микроавтобусом в Белоруссии выросло до 15 Один человек погиб, 15 пострадали в ДТП с микроавтобусом в Белоруссии

Москва14 ноя Вести.Один человек погиб, 15 получили травмы в аварии с микроавтобусом под Минском в Белоруссии, сообщает белорусский Следственный комитет.

Микроавтобус Mercedes попал в ДТП с легковушкой Nissan на трассе между Минском и Могилевом в Белоруссии днем в субботу на 19-м километре автодороги "Минск – Могилев". По данным ГАИ Минской области, погиб водитель Nissan, в больницу на обследование были доставлены девять человек.

Как уточняет СК, погибшему водителю было 73 года.

…Его пассажир и 14 человек в маршрутке получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь говорится в сообщении

На месте инцидента работают следователи и криминалисты.