Микроавтобус попал в ДТП под Минском: погиб 1 человек, 9 доставлены в больницу

Микроавтобус столкнулся с легковушкой на трассе в Белоруссии: 1 человек погиб Микроавтобус попал в ДТП под Минском: погиб 1 человек, 9 доставлены в больницу

Москва14 ноя Вести.Микроавтобус Mercedes столкнулся с легковушкой на трассе между Минском и Могилевом в Белоруссии, один человек погиб, девять доставлены в больницу на обследование, сообщает ГАИ Минской области в своем аккаунте в Telegram.

ДТП произошло в субботу днем на 19-м километре автодороги "Минск – Могилев". Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении Mercedes и легковой автомобиль Nissan.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan погиб на месте происшествия. Его пассажиру оказывается необходимая медицинская помощь на месте ДТП говорится в сообщении

Отмечается, что девять из 14 человек, находившихся в микроавтобусе, доставлены в больницу для осмотра.