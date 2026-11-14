Москва14 нояВести.Микроавтобус Mercedes столкнулся с легковушкой на трассе между Минском и Могилевом в Белоруссии, один человек погиб, девять доставлены в больницу на обследование, сообщает ГАИ Минской области в своем аккаунте в Telegram.
ДТП произошло в субботу днем на 19-м километре автодороги "Минск – Могилев". Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении Mercedes и легковой автомобиль Nissan.
В результате ДТП водитель автомобиля Nissan погиб на месте происшествия. Его пассажиру оказывается необходимая медицинская помощь на месте ДТПговорится в сообщении
Отмечается, что девять из 14 человек, находившихся в микроавтобусе, доставлены в больницу для осмотра.