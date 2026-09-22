МККК: число пропавших без вести с начала конфликта на Украине составило 275 тыс.

Стало известно число пропавших без вести с начала конфликта на Украине МККК: число пропавших без вести с начала конфликта на Украине составило 275 тыс.

Москва22 сен Вести.Число пропавших без вести людей в ходе вооруженного конфликта на Украине достигло 275 тысяч, заявила президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич-Эггер "Ведомостям".

По ее словам, МККК фиксирует приблизительно 10 тыс. новых случаев пропажи людей в месяц.

За последние четыре года мы добились значительного прогресса в гуманитарных вопросах. Я очень рада, что нам удалось увеличить число ответов, которые получают семьи, разыскивающие своих родственников отметила Сполярич-Эггер

Увеличение числа пропавших без вести связано в том числе с изменением организацией учета запросов на розыск в контексте конфликта: теперь в общую статистику включают как предварительные, так и формализованные запросы.

Ранее сообщалось, что по состоянию на конец июля семьи, обратившиеся в Международный комитет Красного Креста, вели поиск 266 тысяч пропавших без вести. К ним относятся как военнослужащие, так и гражданские лица с обеих сторон конфликта.