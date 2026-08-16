МККК: 266 тыс. человек пропали без вести в связи с конфликтом на Украине

МККК назвал число пропавших без вести из-за конфликта на Украине МККК: 266 тыс. человек пропали без вести в связи с конфликтом на Украине

Москва16 авг Вести.Число людей, пропавших без вести, которых семьи разыскивают через Международный комитет красного креста (МККК) в связи с конфликтом на Украине, достигло 266 тысяч человек. Об этом сообщили в организации.

Речь идет о лицах, разыскиваемых с обеих сторон конфликта, уточнили РИА Новости в комитете.

По состоянию на конец июля семьи, обратившиеся в МККК, ведут поиск 266 тысяч пропавших без вести - как военнослужащих, так и гражданских лиц - с обеих сторон говорится в сообщении

Бюро Центрального агентства по розыску МККК по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, начало работу в Женеве в марте 2022 года.

Организация выступает в качестве нейтрального посредника между сторонами конфликта, собирая и систематизируя сведения о пропавших без вести или разлученных с семьями военнослужащих и гражданских лицах. МККК также передает информацию об их судьбе и местонахождении.

Ранее в МККК отказались комментировать судьбу около 300 мирных граждан, пропавших после вторжения боевиков ВСУ в Курскую область в 2024 году. В комитете заявили, что "публично не комментируют конкретные случаи исчезновения людей".