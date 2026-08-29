Чистый убыток "Магнита" в 1 полугодии составил ₽9,5 млрд против прибыли в 2025-м Чистый убыток группы "Магнит" за первое полугодие составил ₽9,5 млрд

Москва29 авг Вести.Чистый убыток ПАО "Магнит" за первое полугодие 2026 года достиг 9,5 миллиарда рублей, на фоне полученной группой прибыли в 154 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Без учета МСФО убыток составил 1,9 миллиарда рублей, тогда как в первом полугодии 2025 года компания зафиксировала чистую прибыль в размере 6,5 миллиарда рублей.

Общая выручка за отчетный период увеличилась на 12,8%, чему способствовал рост чистой розничной выручки на 12,6% и оптовых продаж на 28,2%. При этом доля оптовых операций составила лишь 0,7% от общей выручки.

Валовая прибыль компании в первом полугодии 2026 года выросла на 17,7% в годовом сопоставлении, достигнув 437 миллиардов рублей. Валовая маржа увеличилась на 97 базисных пунктов, до 23,2%, что стало результатом повышения эффективности промоакций и сокращения издержек. Показатель EBITDA вырос на 12,1% в годовом выражении, составив 96 миллиардов рублей. Рентабельность по EBITDA осталась на прежнем уровне, но увеличилась на 53 базисных пункта по сравнению со вторым полугодием 2025 года, достигнув 5,1%. Средневзвешенная стоимость долга снизилась на 332 базисных пункта, до 16 % за первые шесть месяцев текущего года.

Долговая нагрузка компании состоит преимущественно из долгосрочных заимствований и облигаций. Прибыль от курсовых разниц, полученная за счет переоценки валютных депозитов и остатков на счетах, составила 0,5 миллиарда рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года зафиксирован убыток в 3,6 миллиарда рублей.

Общий долг компании на 30 июня 2026 года увеличился на 419,1 миллиарда рублей, или на 83,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 922,2 миллиарда рублей. Объем денежных средств вырос с 72,4 миллиарда рублей до 404,1 миллиарда рублей. В результате чистый долг увеличился на 20,3% до 518,1 миллиарда рублей.

Рост долга и денежных средств связан с дополнительными заимствованиями для рефинансирования обязательств в 2026–2027 годах. Долг компании полностью номинирован в рублях, что соответствует структуре выручки. Соотношение чистый долг/EBITDA по состоянию на 30 июня 2026 года составило 2,9x.

Группа компаний "Магнит" включает ПАО "Магнит" и его дочерние предприятия, которые развивают розничные сети под брендами "Магнит", "Дикси", "Самбери", "Азбука вкуса" и другими.