"Читай-город" потратил 100 млн руб на изъятие и уничтожение запрещенных книг Изъятие и уничтожение запрещенных книг обошлось "Читай-городу" в 100 млн руб

Москва28 окт Вести.Крупнейшая в России сеть книжных магазинов "Читай-город" потратила порядка 100 миллионов рублей на снятие с продажи книг, не соответствующих новым законам, и еще десятки миллионов рублей на маркировку из-за упоминаний наркотиков, рассказал РБК глава книжной сети Александр Брычкин.

По его словам, некоторые книги пришлось снять с продажи из-за новых законодательных норм, например, запрета на пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено). Расходы книжных магазинов связаны с невозможностью вернуть товар поставщику, из-за чего книги приходится утилизировать за свой счет.

Мы не можем выкинуть эти книги на помойку. Это токсичные отходы. Соответственно, их надо утилизировать, и это тоже за наш счет. Кроме того, нам никто не компенсирует затраты на то, что мы это снимаем с полки, что отправляем обратно на склад… пояснил Брычкин

Он отметил, что книги уничтожаются промышленным шредером на камеру.

Глава книжной сети считает, что нужно улучшать процедуру, связанную с экспертизой на пропаганду ЛГБТ уже находящихся в продаже книг.

Экспертиза эта всегда возникает внезапно. Она не обсуждается в каком-то установленном законом порядке. И ровно в тот момент, когда возникает эта экспертиза, нас начинают привлекать к ответственности. У нас даже шансов выполнить требования закона нет рассказал Брычкин

Он также пояснил, что "Читай-город" потратил "десятки миллионов рублей" на оклейку и антинаркотическую маркировку книг, попавших в соответствующий реестр.

Ранее в издательстве "Эксмо-АСТ" рассказали, как проверяют книги перед публикацией.