Члены организованной группы совершили пять убийств ради квартир в Петербурге В Петербурге совершена серия убийств ради квартир, жертв травили метанолом

Москва9 ноя Вести.Сотрудники уголовного розыска раскрыли серию из пяти убийств, совершенных в Петербурге ради квартир, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Правоохранители вышли на след злоумышленников после того, как в феврале текущего года были задержаны участники аферы с недвижимостью. По версии следствия, мошенникам удалось завладеть квартирами на улице Джона Рида и Будапештской улице.

В ходе дальнейшего расследования оперативники … во взаимодействии с сотрудниками ГУФСИН России установили причастность задержанных к серии убийств, совершенных ранее говорится в публикации ведомства в MAX

Как выяснилось, будущие фигуранты расследования втирались в доверие к одиноким горожанам, которые находились в социально уязвимом положении, а затем в ходе застолий давали жертвам жидкость с метанолом.

После того, как владельцы недвижимости умирали, преступники незаконно оформляли квартиры на третьих лиц, и продавали жилье.

В настоящее время силовикам известно о пяти эпизодах, произошедших в 2017 – 2018 годах, тогда жертвами злоумышленников стали хозяева квартир на проспекте Просвещения, Гражданском проспекте, улице Руднева и улице Демьяна Бедного.